Platform-virksomhed i Roskilde ruller ud med stilladser og andre platforme

Onsdag 13. maj 2020 kl: 13:59

Af: Redaktionen

Den nye fire-akslede Volvo FH500 har to foraksler og to bagaksler, hvor der er træk på den forreste, mens den bagerste er en el-hydraulisk styret løbeaksel.





Motoren har en effekt på op til 500 hk med tilhørende motorbremse VEB+ og I-Shift gearkasse.





Den nye lastbil har et Globetrotter-førerhus og Volvo Dynamisk Styring.





Bilen er opbygget hos Fassi Kraner i Hvidovre med en Fassi F1150 (115 tm) med 8 plus 6 udskud og en rækkevidde på 31 meter samt spil og radiostyring.





Bilen er herudover opbygget med specielt fast lad med hydraulisk bagudtræk til transport af Thers platforme. Derudover er den udstyret med bådstøtter til transport af både.





Lastbilen er solgt af Claus Hofman og leveret af Volvo Truck Center Taastrup.







© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.