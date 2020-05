Netværksforbindelse på de nye metrolinjer vil være klar til efteråret

METROSELSKABET I KØBENHAVN:

Onsdag 13. maj 2020 kl: 12:07

Af: Redaktionen Metroselskabet og teleoperatørerne 3, TDC, Telenor og Telia har etableret et samarbejde for at sikre målrettet mobildækning af høj kvalitet i forbindelse med de seneste udvidelser af den københavnske metro. Men udfordringer med installationerne har vist sig større end forventet, og derfor er det endnu ikke lykkedes at levere mobildækning i de nye metrolinjer.Fra sommer ventes installationerne at være klar på linje M4’s afgrening fra Sortedams Sø til Orientkaj, hvorefter netværksforbindelsen rulles ud etapevis på resten af M4 og linie M3. Metroselskabet venter først fuld mobildækning på hele M3 og M4 i løbet af efteråret.- Der er en række udfordringer ved at skulle installere den slags følsomme udstyr i tunneler, som i forvejen er fyldt med teknisk metroudstyr. Det er måske også en af grundene til, at mange andre metrosystemer i Europa og resten af verden ikke har den slags installationer. Vi glæder os til, at vi sammen med teleindustrien kan tilbyde vores fælles kunder den mulighed på M3 og M4 også, siger Anne-Grethe Foss, der er direktør i Metroselskabet.Metroselskabet og teleselskaberne har sammen lagt en plan for de afsluttende arbejder med installationsarbejdet. Arbejdet tager højde for, at det skal gennemføres, mens metroen er i drift - og med ekstra restriktioner som følge af corona-krisen.- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at kunderne endnu ikke kan bruge deres mobiltelefoner, når de kører med de nye metrolinjer. Vi arbejder tæt sammen med Metroselskabet for at sikre, at der også i metroen kommer et velfungerende, robust og fremtidssikret mobilnet, der kan håndtere de voksende mængder datatrafik. Vi forventer, at kunderne inden så længe kan begynde at bruge deres mobiltelefoner på de nye metrolinjer, siger Jakob Willer fra interesseorganisationen Teleindustrien på vegne af teleselskaberne.