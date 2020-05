Lastbilsælgere går på pension

Onsdag 13. maj 2020 kl: 11:19

Af: Redaktionen Fra venstre: John Schultz og Niels NielsenFredag 20. marts gik salgskonsulent Niels Nielsen på pension efter 2 plus 34 år og over 1.200 solgte lastbiler fra Scania. Med start hos Scanva Diesel i Sorø i 1983, afbrudt af et par år ude af branchen, kan Niels Nielsen se tilbage på 34 år hos Scania. De fleste år på Retortvej i Valby og de seneste 12 år i Ishøj.Fredag 29. maj vil salgschef John Schultz gå på pension. Han startede fredag 2. februar 1973 som mekaniker hos Scanva Diesel i Valby efterfulgt af nogle år som vogninspektør i salgsafdelingen. Herefter prøvede et par år lykken uden for Scania. Men i 1982 kom John retur og kan dermed gå på pension 29. maj efter at have været hos Scania i 38 år.