Der er behov for for akut klimahandling - også i en genopretningstid

KLIMARÅDET:

Torsdag 7. maj 2020 kl: 14:28

Gode vaner skal bevares



God inspiration fra andre organisationer



Af: Redaktionen På kort tid har en verdensomspændende sundhedskrise spredt sig til den globale økonomi. Danmark står eksempelvis over for en betydelig nedgang i bruttonationalproduktet, BNP, i 2020.Klimarådet, der er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske på en omkostningseffektiv måde, peger i forbindelse med den aktuelle corona-situation, hvor Danmark og andre landen er ved at åbne for en række indstillede aktiviteter, på, at en genopretningspakke med fokus på klima og beskæftigelse langt fra nok til at nå klimamålet om en 70 procents reduktion af CO2-udslippet i 2030.Når der forhandles om en økonomisk genopretning, er det ifølge Klimarådet vigtigt, at genopretningen ikke gør den grønne omstilling sværere. I vurderingsnotatet “Grøn omstilling i en genopretningstid” ser Klimarådet nærmere på, hvordan håndteringen af de forskellige kriser kan tænkes sammen.- Klimapolitikken hastede før coronakrisen, og den haster stadig. Der er nu opstået et akut behov for, at vi laver en genopretning af økonomien, og det er helt essentielt at klimaet indgår som et centralt element i de kommende politiske tiltag, siger Peter Møllgaard, der er formand for Klimarådet.Grøn genopretningspakke kan gavne klimaet og stimulere økonomienKlimarådet fremlægger i sit notat 14 forskellige klimatiltag, som alle er vigtige for omstillingen og som samtidig kan skabe nye job i Danmark. Det kan være investeringer i varmepumper, vindmøller og energieffektiviseringer. Klimarådet understreger, at pakken med tiltag i sig selv ikke bringer Danmark til 70 procents reduktion i 2030.- Klimarådet peger på en række klimatiltag, som også kan gavne beskæftigelsen i Danmark. Klimatiltagene bør vedtages uanset hvad for at nå vores 70-procentsmål, så der er ingen grund til at tøve nu. Men tiltagene i sig selv er slet ikke tilstrækkelige, så vi skal have langt flere klimainitiativer sat i søen sideløbende med den økonomiske genopretning, siger Peter Møllgaard.En sund økonomi er vigtig for, at vi kan lave de store strukturelle ændringer, som klimakrisen kræver. Derfor er en grøn og gennemtænkt genopretning helt essentiel, men der skal samtidig ambitiøs og akut handling til på klimaområdet. Klimarådet opfordrer derfor til, at man allerede i år tager hul på de store ændringer, som rådet præsenterede i en større rapport i marts.Coronakrisens klare påbud om social distancering har grebet ind i hverdagen. Men der er ifølge Klimarådet også nogle nye vaner, der kan være nyttige på den anden side af corona-tiden.- Da vi udarbejdede dette notat om grøn genopretning sad hele Klimarådet og sekretariatet på mange forskellige adresser. Hvis blot nogle af de nye vaner med virtuelle møder og hjemmearbejde fastholdes, kan det medføre varige og væsentlige udledningsreduktioner, fordi vi transporterer os mindre, siger Peter Møllgaard.Klimarådet peger på en række klimatiltag, som også kan gavne beskæftigelsen i Danmark. Klimatiltagene bør vedtages uanset hvad for at nå måldet om en CO2-reduktion på 70 procent.- Der er ingen grund til at tøve nu. Men tiltagene i sig selv er slet ikke tilstrækkelige, så vi skal have langt flere klimainitiativer sat i søen sideløbende med den økonomiske genopretning, siger Peter MøllgaardMange aktører har de sidste uger budt ind med mange forslag til grønne genopretningspakker. En række af disse forslag fra blandt andet Dansk Industri, Dansk Energi, Concito og fagbevægelsen stemmer overens med Klimarådets.- Det er rigtig fornuftigt, når mange andre organisationer peger på, at den vedvarende energi skal udbygges, elvarmeafgiften skal sænkes eller at der skal investeres i udbygning af ladestandere til elbiler. Det er dog vigtigt, at de mange forslag til tilskudsordninger ikke bliver permanente, for så bliver den grønne omstilling unødigt dyr. Derfor bør politikerne allerede nu planlægge, hvornår en drivhusgasafgift skal indføres, siger Peter Møllgaard.Interesserede kan læse Klimarådets notat









