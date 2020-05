Transport-koncern kører kemiske produkter til Kina med tog

Onsdag 6. maj 2020 kl: 12:19

Et mangeårigt partnerskab tages til det næste niveau

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Den tyske kemiske industrikoncern BASF - Badische Anilin & Soda Fabrik - der blev grundlagt i 1865, har givet sin mangeårige logistikleverandør Dachser opgaven med at håndtere et første godstog til Kina. Toget ankom efter 14 dages kørsel ad skinner fra Ludwigshafen i Tyskland gennem Polen, Hviderusland, Rusland og Kasakhstan med 42 containere til Xi’an i Kina - en afstand på 7.853 i fugleflugt.Dachset peger på, at de 14 dages transporttid er over 14 dage hurtigere end transport med containerskib. Jernbanetransport ad “Den nye Silkevej” er ifølge Dachser især interessant for kemiske virksomheder, hvis produktionsanlæg ligger i landdistrikter i Kina, langt væk fra havnene.KTL-terminalen i Ludwigshafen, der er Tysklands største indlandsterminal, spiller en central rolle i BASF’s logistikkoncept. Den fungerer som et knudepunkt, hvor BASF samler europæisk gods og læsser containerne på togene. Fra terminalen, der støder direkte op til BASF's hovedanlæg, afgår der op til 30 tog hver dag til over 20 økonomiske knudepunkter i hele Europa.Togtransport mellem Europa og Asien sker på skinner, der varierer sporvidde langs ruten. Derfor blev containerne læsset på forskellige tog i den polske by Małaszewicze og ved den kasakhiske grænse til Kina. Containerne fra BASF til Kina var primært læsset med granulater, tilsætningsstoffer til brændstofproduktion og katalysatorer. Togets endelige destination var byen Xi'an i det centrale Kina. Derfra håndterede Dachser North China fortoldning og distribution med lastbil af BASF-varerne til deres modtagere. I opstartsfasen er der planlagt flere togafgange fra Ludwigshafen til Xi'an.- Hurtigere end søfragt, billigere end luftfragt, let at planlægge og pålidelig. Når det kommer til at opfylde visse logistiske krav, er jernbanetransport til Kina langs Den Nye Silkevej et glimrende alternativ til sø- og luftfragt, der tilfører værdi, siger Thomas Krüger, der er Managing Director for Dachser Air & Sea Logistics EMEA.- Efterspørgslen efter Dachser Rail Services stiger støt, og vi er især glade for, at en global markedsleder som BASF sætter sin lid til vores løsninger, siger han videre.Dachser har i flere årtier samarbejdet tæt med BASF om at transportere kemiske produkter på paller inden for Europa og at sørge for sikker opbevaring af dem. Dachser har to lagre for farligt gods - et i Ungarn og et i Rumænien. De lever begge to op til de højeste sikkerhedsstandarder og er blevet evalueret i overensstemmelse med SQAS.- Det første tog til Xi'an har bragt vores logistikpartnerskab med BASF op på et nyt niveau, siger Michael Kriegel, der er Department Head for Dachser Chem-Logistics.