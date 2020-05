To-akslet kærren har fast lad med alu-sider

Fredag 1. maj 2020 kl: 12:31

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kærren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejset i I-profil, stærke tværvanger og forstærkninger, værktøjskasse i venstre siden og cyklistværn i begge sider.Ladet på 6.500 i længden er bygget op med tre-delte alu-sider og bagsmak i 600 mm højde. Der til kommer fire surringsringe på tværs af bunden og containerlåse, så kærren kan køre med en 20-fods container. Bunden er udført i 30 mm plade, så den kan klare sværlast.Kærren er leveret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel har liftfunktion.Den nye kærre er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Aars Vognmandsforretning A/S tilbyder både specialtransport og entreprenørkørsel med biler med eller uden kran- og grab. Virksomheden servicerer både private og virksomheder i Nordjylland.