14 lande samler sig til globalt samarbejde om grøn genopretning

Onsdag 29. april 2020 kl: 09:09

Følgende deltog i rundbordsdiskussionen:

Dan Jørgensen, Minister for Climate, Energy and Utilities, Denmark (co-host)

Dr. Fatih Birol, Executive Director, International Energy Agency (co-host)

Ms. Amina Mohammed, Deputy Secretary General, United Nations

Mr. Frans Timmermans, Executive Vice-President, European Commission

Ms. Simonetta Sommaruga, President of Switzerland

Mr. Seamus O’Regan, Minister of Natural Resources, Canada

Ms. Elisabeth Borne, Minister for an Ecological and Inclusive Transition, France

Mr. Raj Kumar Singh, Minister of Power, India

Mr. Arifin Tasrif, Minister of Energy and Mineral Resources, Indonesia

Ms. Megan Woods, Minister of Energy and Resources, New Zealand

Mr. Anders Ygeman, Minister of Energy and Digital Development, Sweden

Mr. K. Kwarteng MP, Minister of State for Business, Energy and Industrial Strategy, United Kingdom

Ms. Kadri Simson, Commissioner for Energy, European Commission

Kimmo Tiilikainen, State Secretary, Ministry of Economic Affairs and Employment, Finland

Mr. Andreas Feicht, State Secretary for Energy, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Germany

Ms. Alessandra Todde, State Secretary for Economic Development, Italy

Mr. Alex Robson, Ambassador, Permanent Delegation of Australia to the OECD

Mr. Sandor Gaastra, Director-General Climate and Energy, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, The Netherlands

Mr. Francesco La Camera, Director-General, IRENA

Ms. Sharan Burrow, General Secretary, International Trade Union Confederation

Mr. Kim Fausing, CEO, Danfoss

Mr. Gurdeep Singh, Chairman and Managing Director, NTPC

Mr. Jean-Pascal Tricoire, CEO, Schneider Electric

Af: Redaktionen Det virtuelle møde var organiseret og ledt af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og Dr. Fatih Birol, eksekutivdirektør i Det Internationale Energiagentur (IEA), med det formål at sikre fokus på en grøn vej ud af den nuværende økonomiske krise på tværs af landegrænser.- Vi står foran en enorm opgave med at få genoprettet verdens økonomier, men det giver samtidig også en mulighed for at sætte en ny grøn kurs for verden. Den grønne omstilling skal være en motor i den økonomiske genrejsning, vi står overfor. Opbakningen til det initiativ og den dagsorden, som vi har sat i dag, er meget opløftende, siger Dan Jørgensen og fortsætter:- Jeg håber, at vi her har sendt et klart signal om, at mange lande er meget interesserede i at forfølge de klare synergier, der er mellem økonomisk genopretning og grøn omstilling. Ligesom jeg tror, at vi nu ser konturerne til en grøn koalition, der kan arbejde videre med den dagsorden alle de steder, det er muligt.Dr. Fatih Birol, der som nævnt ovenfor er eksekutivdirektør i Det Internationale Energiagentur (IEA) fremhæver, at det er lykkedes at samle en mangfoldig gruppe på højt niveau af ministre, ledere af internationale organisationer og erhvervsfolk til at diskutere, hvordan regeringer kan gøre ren energi til en central del af de nationale planer for at sikre økonomisk vækst i tiden efter krisen.- Ved at handle sammen, kan vi have langt større effekt. Denne rundbordsdiskussion er en glimrende start på det, der skal være en afgørende, løbende samtale, siger Dr. Fatih Birol.Mødet var et vigtigt første skridt i arbejdet med at udveksle ideer på tværs af grænser, og afsøge mulighederne for strategisk samarbejde. Der vil foregå en masse arbejde, både i de deltagende lande og i internationale organisationer som IEA, som opfølgning på mødet.- Ved at gøre ren energi til en integreret del af de stimulusplaner, der skal revitalisere økonomien efter corona-tiden, kan regeringer levere både job og vækst samtidig med, at de sikrer mere modstandsdygtige og mindre forurenende energisystemer, påpeger Dr. Fatih Birol, som bakkes op af Dan Jørgensen, som fremhæver, at diskussionen på mødet fornyligt gav masser af stof til eftertanke.- Vedvarende energi og energieffektivitet er begge nøgleelementer i kampen mod klimaforandringerne, og samtidig har begge sektorer et kæmpestort jobpotentiale. Det giver rigtig god mening at designe vores økonomiske genopretning på en måde, der høster frugterne af den åbenlyse synergi mellem jobskabelse og grøn omstilling, siger Dan Jørgensen (S).