Hollandsk lastbilproducent har sat produktionsbåndet i gang igen

Mandag 27. april 2020 kl: 11:59

Af: Redaktionen I løbet af de seneste fire uger har fabrikkerne indført nye tiltag i forhold til hygiejne og sociale distance.- Jeg er stolt af den kreativitet og det engagement, som vores medarbejdere viser. Vi kan nu fortsætte med at levere de bedste lastbiler på markedet til vores kunder, siger DAF’s præsident Harry Wolters.På alle DAF’s produktionsfaciliteter i Holland, Belgien og Storbritannien er hundredevis af arbejdspladser vurderet og justeret. Opgaver er blevet adskilt, ruter ændret og arbejdsplaner tilpasset. Der er truffet foranstaltninger, som betyder at alle medarbejdere kan holde en afstand på mindst 1,5 meter, og rengøringsmidler forefindes over hele linjen. Som en sikkerhedsforanstaltning bærer alle medarbejdere i produktionen også ansigtsmasker.- I øjeblikket er vi mindre bekymrede for vores produktionstal, siger Harry Wolters og fortsætter:- I stedet er sikkerheden for alle DAF og Leyland Trucks medarbejdere vores vigtigste prioritet. Derfor er vores produktionsvolumen stadig relativt lav. Vi sætter den først op, når det er sikkert at gøre det. Vi er meget glade for, at vi igen er i stand til at levere lastbiler til kunder, da transport spiller en vigtig rolle for, at samfundet fungerer.Af samme grund har DAF i løbet af de seneste par uger maksimeret indsatsen sammen med sit omfattende forhandlernetværk for at kunne levere service og dele til sine kunder. For eksempel har alle DAF-værksteder hele tiden været åbne og helpdesk tilgængelig 24 timer i døgnet.- Service er en del af vores DNA. Vi vil altid være der for vores kunder, siger Harry Wolters og understreger:- Alle medarbejdere hos DAF er klar over, at uden transport vil alt gå i stå.Produktionen af DAF lastbiler ruller igen - nu med ansigtsmasker som en sikkerhedsforanstaltning til produktionspersonalet.