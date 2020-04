Byret dømmer syv pirattaxi-chauffører

Fredag 24. april 2020 kl: 13:58

Af: Redaktionen De syv mænd, der kommer fra Aarhus, blev ved Københavns Byret dømt for i flere tilfælde fra juni 2017 og frem til marts 2018 at have kørt pirattaxi-kørsel i København. Kunderne blev typisk samlet op i den indre by om natten. I forbindelse med betaling for turen er kunderne blevet snydt til at betale med kort og pinkode på en fiktiv betalingsterminal, hvor de syv mænd har haft mulighed for at aflure kundernes pinkode og efterfølgende ved trusler eller tricktyveri stjålet kundens betalingskort. Herefter er der blevet hævet store beløb ved hjælp af de stjålne kort.I alt er de syv mænd kendt skyldige i at have svindlet 36 kunder for et samlet beløb på ca. 1,8 millioner kroner.- Det er en usædvanlig sag, som både handler om ulovlig taxikørsel og databedrageri, hvor de intetanende kunder har fået franarret deres kort og kortoplysninger. Derfor er jeg også tilfreds med, at retten er nået frem til, at de syv personer er skyldige - omend i forskelligt omfang, siger senioranklager Mads Schønning Frandsen fra Københavns Politi.Udover fængselsstraffe blev fem af de dømte også betinget udvist af Danmark.Sagen har over 23 retsdage kørt siden december 2019.