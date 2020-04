Rederi skærer i landarbejdspladserne

Fredag 24. april 2020 kl: 11:29

Af: Redaktionen For at reducere sine omkostninger har rederiets ledelse besluttet at skære 24 ud af 91 stillinger i land væk med udgangen af april - først og frememst på hovedsædet i København.









- Tørlastmarkedet har kæmpet med uholdbare fragtrater i flere år. Men corona-situationen har gjort det værre og udløst et brat fald i efterspørgsel og fragtrater. Vi er nødt til at tage højde for den nye realitet, og vi foretager disse ændringer for at være på forhånd med situationen, siger Peter Norborg, der er administrerende direktør i Clipper Group.









- Neddroslingen er afgørende for at tilpasse omkostningerne til det vigende marked. Vi beklager dybt de konsekvenser, det har for medarbejderstaben, siger han videre.









