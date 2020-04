Fremrykning af frister er dybt problematisk

VOGNMANDSORGANISATION OM FORSLAG TIL SKÆRPEDE REGLER I MILJØZONER

Onsdag 22. april 2020 kl: 12:52

For lidt tid til omstilling



Eftermontering af partikelfiltre er omstridt

”Transporterhvervet bidrager gerne, og den løbende udskiftning til senest Euro 6-køretøjer har været en stor miljømæssig succes. Den oprindeligt fastsatte stramning pr. 1. juli 2022 var inden for rammen af det mulige og fornuftige. Det er stærkt problematisk med en yderligere stramning af en i forvejen økonomisk og krævende omstilling af transporterhvervet på et tidspunkt, hvor vi er i en accelererende økonomisk krise. De nye stramninger vil sammen med den økonomiske krise lægge et alvorligt pres på transporterhvervet og svække erhvervet i forhold til at kunne bidrage til forsyningskæden og den økonomiske genopretning.”

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen DTL peger på, at det midt i den økonomisk vanskelige tid som følge af corona-situationen, giver vognmændene store udfordringer. Vognmandsorganisationen har derfor skrevet til miljøminister Lea Wermelin (S) om problemstilligenDet fremsatte lovforslaget lægger op til at fremrykke ikrafttræden af fase 2 i skærpelsen af miljøzonerne.Det betyder, at fra og med den 1. januar 2022 skal dieseldrevne lastbiler og busser med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg have monteret et partikelfilter for lovligt at kunne færdes i en miljøzone, medmindre køretøjet er registreret første gang 1. januar 2015 eller senere.Oprindeligt opererede de seneste stramninger fra maj sidste år med 1. juli 2022 som skæringsdato og en 1. registreringsdato 1. januar 2014 - den dato, hvor Euro 6-normen blev lovpligtig for alle nye lastbiler.- Det vil udgøre et stort problem for mange vognmænd, der vil have væsentlig kortere tid til at omstille sig, end de oprindelig var blevet stillet i udsigt i det oprindelige lovforslag. Skærpede miljøzonekrav bør tværtimod indføres med en frist på flere år, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard og fortsætter:- Med fremrykningen af fase 2 får vognmændene simpelthen for lidt tid til den nødvendige omstilling. Det medfører værditab for samfundet og ekstra omkostninger for vognmanden. Jeg synes ikke, tiden er til den form for benspænd.I brevet til ministeren slår DTL fast, at den korte frist udgør et særligt stort problem for vognmænd med specialkøretøjer - eksempelvis slamsugere, kraner og flyttebiler, der kører relativt få kilometer årligt sammenlignet med biler til transport over lange afstande og som derfor har en markant længere levetid hos vognmændene.Der til kommer, at de mere specielle køretøjer er dyre i anskaffelse og har lange leveringstider.DTL peger på, at miljø-belastningen fra den begrænsede kørsel med specialkøretøjerne er langt mindre belastning.- Vognmænd med specialkøretøjer er langt hårdere udfordret af de skærpede miljøzoner end andre vognmænd. Hvis fremrykningen af ikrafttræden fastholdes, vil DTL stærkt opfordre til, at der tages hensyn til specialkøretøjerne med en målrettet lempelse i lovgivningen eller gennem retningslinjerne for Miljøstyrelsens dispensationspraksis, siger Erik Østergaard.I forbindelse med lovforslaget peger DTL på, at eftermontering af filtre på Euro 4 og Euro 5-motorer er omstridt og genstand for indgående diskussioner mellem filterproducenter, lastbilproducenter - og forsikringsselskaber.Nogle vognmænd med specialkøretøjer har dårlige erfaringer med eftermontering af filtre på køretøjer med typiske kørselsmønstre, hvor motoren ikke opnår tilstrækkelig driftstemperatur til at holde filteret rent. Og nogle af de toneangivende lastvognsfabrikanter fraråder direkte eftermontering af filtre på Euro 4- og Euro 5-motorer.- Det er vores indtryk, at filterleverandørerne på den anden side er alt for optimistiske i deres vurderinger af, om det er hensigtsmæssigt at montere filtre. Samtidig er der også forsikringsmæssige komplikationer ved eftermontering af filter, påpeger Erik Østergaard og tilføjer:- Vi må imødese, at Danmark står over for en ikke ubetydelig økonomisk krise som følge af corona-epidemien. En økonomisk krise vil erfaringsmæssigt vanskeliggøre omstillingen, da antallet af naturlige nyregistreringer af Euro 6-køretøjer vil falde betydeligt og måske ligefrem halveres. Det sker simpelthen som følge af det fald i efterspørgslen efter godstransporter samt strammere krav til finansiering af selvsamme køretøjer, som vi ser i økonomiske tilbagegangstider. Vi kan ikke lade som om, det ikke forholder sig sådan.I brevet til miljøministeren skriver DTL blandt andet:- Jeg synes transporterhvervet har vist sin værdi også i krisetider - ikke mindst i den seneste halvande måned. Nu står vi i en ny og vanskelig situation, og jeg vil derfor kraftigt opfordre til at fastholde ikrafttrædelsesdatoen for fase 2 til 1. juli 2022 og kravet til 1. registreringsdato til 1. januar 2014, eller at der i det mindste laves en særlig løsning for specialkøretøjerne, siger Erik Østergaard.Interesserede kan se lovforslaget, som det blev fremsat til førstebehandling 16. april,Interesserede kan se DTL’s brev til miljøministeren