Vognmand i Give gav sig selv en brændstoføkonomisk jubilæumsgevinst

Tirsdag 21. april 2020 kl: 12:26

Af: Redaktionen - Jesper rådede mig til at prøve Scania’s 16-liters V8-motor med 650 hk, fordi den har en nyere teknologi, der gør, at motoren kører på ren SCR og har fuldt moment fra første gear. De lidt færre hestekræfter har også vist sig at være bedre for min forretning, for med skiftet fra 730 hk til 650 hk sparer jeg ca. 40 liter dieselolie om dagen - og jeg har stadig den samme topfart på de stigninger, jeg kører på til dagligt, siger vognmand Jørn Riis Hansen.Den nye tre-akslede trækker er nummer seks af i alt 50 særlige jubilæumsmodeller, der markerer 50 år med Scania’s V8-motorer.Jørn Riis Hansens tre-akslede trækker, der er leveret med S-seriens store sovekabineførerhus i blå metallak med sort frontgrill, er opbygget hos MH Auto, mens Scania i Vojens har monteret Scania’s V8-jubilæumspakke der blandt andet består af specialdesignet V8-galge med vandmærker af tidligere udgaver af V8-lastbiler, V8-stribesæt i guld og et specialproduceret V8-logo med vandmærker af tidligere udgaver af V8-lastbiler på begge sider af førerhuset. Bilen har også fået en matchende tipsættevogn fra MTDK A/S i samme blå farve og med guld stafferinger.Indvendigt er bilen eksempelvis udstyret med Premium-førersæde med ventilation, 800-1.000 mm udtræksbar underkøje, stort infotainmentsystem med syv-tommer skærm, bord i instrumentpanelet i passagersiden, mikrobølgeovn, køleskab, kaffemaskine og stort klimaanlæg. Bilen er også udrustet med Scania’s sikkerhedsudstyr.Nordjysk Autolakering har lakeret bilen, og FL Buur har stået for indretningen af førerhuset, hvor stylingen blandt andet byder på V8-jubilæumsrat med guldlister, interiør-finish med guldlister i førerhuset, V8-jubilæumslogo broderet på sæder, dørbeklædning og motorkassen samt guldsyninger på sæderne.Jørn Riis Hansen har tilvalgt en Scania Reparations- og Vedligeholdelsesaftale baseret på Scania’s skræddersyet service-koncept. Aftalen kører de næste 6 år. Med en skræddersyet service-aftale får virksomheden udført serviceeftersyn på den nye lastbil efter behov i stedet for efter et fast antal kilometer.I alt udbyder Scania Danmark 50 Limited Edition V8’ere i forbindelse med V8’erens 50 års jubilæum i 2019. Limited Edition nummer 1, 2 og 3 var designet af Scania Danmark. De resterende 47 biler vil blive designet af de interesserede købere, så de får mulighed for at skræddersy deres egen V8 Limited Edition. På den måde vil alle 50 udgaver af denne Limited Edition serie være helt deres egne og tilpassede den enkelte kundes behov.