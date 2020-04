Maritimt folkemøde i Korsør er aflyst

Fredag 17. april 2020 kl: 11:41

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det maritime folkemøde i 2020 skulle have været afholdt lørdag 22. august i Korsør, men det er ikke længere muligt, da forbuddet i Danmark mod større forsamlinger indtil videre er forlænget frem til og med august 2020. Folkemødet afholdes derfor næste gang i 2021.Det maritime folkemøde skal med sine debatter og andre arrangementer sætte fokus på en væsentlig del af den kultur, historie, erhvervsliv og hverdag, som berører mange mennesker. Derfor er det maritime folkemøde et vigtigt folkemøde - både som ankerplads for debat, men også som aktivitet for Korsør og Slagelse Kommune.Arrangørerne bag folkemødet ser fremad mod næste maritime folkemøde i 2021, og folkemødets sekretariat vil i de kommende uger kontakte arrangører, samarbejdspartnere og forventede deltagere for at aftale nærmere om konsekvenserne af aflysningen.