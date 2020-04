Polske brint-elektriske busser skal køre i Zuid-Holland

Torsdag 30. april 2020 kl: 14:00

Af: Jesper Christensen Polske Solaris har gennem de seneste produceret og leveret et stigende antal busser med el-motorer - de fleste med batterier som energibærere - færre med brint. Men Solaris mærker en stigende efterspørgsel efter brint-elektriske busser, hvilket ordren på de nævnte 20 Urbino 12 hydrogen-busser understreger.Operatøren Connexion vil indsætte de 20 nye brint-elektriske busser ind på ruter i områderne Hoekse Waard og Goeree-Overflakkee i Zuid-Holland, der er Hollands folkerigeste provins og ligger ud mod Nordsøkysten. Nusserne vil blive leveret, så de kan være i drift i slutningen af 2021. Med busserne følger en serviceaftale, der løber over 12 år.





De brint-elektriske busser vil blive leveret med brændselsceller med en effekt på 70kW. Brinten, der skal få brændselscellerne til at producere strøm til bussernes el-motorer, vil blive lagret i gas-form i tryktanke i komposit-materiale på bussernes tag. Tankenes totale kapacitet vil være på 1.560 liter. Busserne har også et batteri, som fungerer som et lille energilager, så busserne har nok energi at tære på i spidsbelastningssituationer, hvor behovet er større, end brændselscellernes kapacitet.







Busserne skal tanke brint på et anlæg i busdepotet i Heinenoord, hvor private med brintbiler også kan tanke energi på deres biler.







De 20 brint-elektriske lav-entrebusser på 12 meter vil få 37 siddepladser, USB-stik, aircondition, infoskærme og plads ti kørestole og barnevogne. Et specielt kamerasystem vil erstatte de traditionelle sidespejler og give chaufføren et bedre overblik bagud langs siderne.









Solaris fik fornyligt en ordre på 25 brint-elektriske busser af de tyske busoperatører WSW Mobil GmbH i Wuppertal og RVK i Köln. Sidste år afgav den italienske operatør SASA Bolzano en ordre på 12 brint-elektriske busser.

Brint-elektriske busser kan betegnes som CO2-neutrale, hvis brinten bliver produceret ud fra vedvarende energi.









