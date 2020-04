Brøndby-vognmand får tre-akslet bogie-trækker

Onsdag 8. april 2020 kl: 13:22

Af: Redaktionen Valget af en trækker med turbo-compound motor skete på baggrund af en testuge på ruten mellem København og Stockholm, hvor blev der opnået en stor brændstofbesparelse samtidig med, at lastbilen trak bedre og havde et væsentligt lavere støjniveau i kabinen.Den nye lastbil har 460 hestekræfter og et maksimalt drejningsmoment på 2.600 Nm, hvilket er 300 Nm mere end en almindelig 13 liters 460 hk motor fra Volvo Trucks - og med samme moment som en 13 liters 540 hk motor.Den nye lastbil er leveret med New York førerhuspakke, indretningspakke 2+ og udsynspakke. Derudover har den Norgesbogie med op til 20 ton akseltryk på drivakslen, Volvo Dynamisk Styring og aktiv sporassistent.Volvo Truck Center i Viborg har stået for opbygning af trækkeren med dørkplader, lys og lygter. Slutklargøring er foretaget hos Volvo Truck Center i Taastrup, der også fremadrettet vil være lastbilens servicepunkt i forbindelse med den tegnede serviceaftale.Bilen er solgt og leveret af Jesper Schramm fra Volvo Truck Center i Taastrup.