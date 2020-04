Kommuner holder kassen lukket for betaling til busvognmænd

Tirsdag 7. april 2020 kl: 15:30

Af: Redaktionen Folketinget vedtog 1. april Lov nr. 325 om kommunernes indkøb i forbindelse med covid-19 og sikrede dermed, at kommunerne kan forudbetale leverancer op til en værdi af 1 million kroner samt undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for at hjælpe deres leverandører.Men i vejledning til bekendtgørelsen står der, at medmindre det fremgår af en kontrakt, at kommunerne er forpligtede til at betale i denne situation, så skal kommunerne ikke betale.- Det går imod, hvad intentionerne er fra regeringen. Hensigten fra regeringen, Økonomistyrelsen samt sikkert også Social- og Indenrigsministeren har fra start været at holde hånden under virksomhederne under coronakrisen. Med denne nye vejledning åbnes der op for en kattelem, hvor kommuner ikke holder hånden under de vognmænd, der ikke har denne ekstraordinære situation udtalt i deres kontrakter. Den nye vejledning går imod, hvad hensigten med regeringens øvrige initiativer og handlinger har været, siger Michael Nielsen.Dansk PersonTransport, DPT, anbefalede i fællesskab med KL tidligere kommunerne at følge en model, hvor kommunerne blev anbefalet at fortsætte betalingerne for alt planlagt kørsel med fradrag på kørselsafhængige omkostninger, såsom brændstof og slitage, og fradrag fra eventuel hjælp fra hjælpepakkerne - uanset kontraktretslige aftaler.En række kommuner har ifølge Dansk personTransport benyttet sig af den nævnte kattelem, og KL trækker også i land, fordi den nye vejledning netop siger, det kun er, hvis det er funderet i en specifik kontrakt, kommunen skal betale.Problemet opstår, fordi en række af DPT’s medlemmer har variable kontrakter med kommunerne, hvor der frit kan skrues op og ned på kørselsomfanget. Det er i normale tider ikke noget problem, da kørselsmængderne er konstante over tid.Men den aktuelle situation er det den enkelte kontrakt, der afgør, hvorvidt en kommune og en vognmand kan indgå en betalingsmodel for aflyst kørsel på trods af, at aftalerne indholdsmæssigt omfatter det samme, nemlig kørsel med kommunernes borgere.- Det sætter mange af vores medlemmer i en rigtigt uheldig situation, og vi er i kontakt med blandt andet Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) for at gøre opmærksom på konsekvenserne. Det nytter ikke, at man får skudt en masse vognmænd i sænk nu, så der ikke er noget beredskab samt nogen til at varetage kørslen, når Danmark vender tilbage til normale tilstande, siger Michael Nielsen.DPT anbefaler fortsat, at medlemmer tager en dialog med den enkelte kommune om, hvilke muligheder der er for betaling.