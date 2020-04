Udbud med samlet 57 busser koster mere

Tirsdag 7. april 2020 kl: 12:31

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Udbuddet omfattede omkring 6,8 procent af NT’s samlede buskørsel og blev udbudt både som A- og B-kontraktkørsel.A-kontraktbusserne, som omfatter bybuskørsel i Frederikshavn, blev udbudt med krav om fossilfrihed i henhold til NT’s grønne strategi, og løsningen bliver to busser, der kører på biogas, og to busser, der skal overgå fra at køre på fossil diesel til at køre på HVO-diesel.For A-kontrakternes vedkommende medfører de valgte tilbud en prisstigning på 14 procent, som til dels var ventet blandt andet på grund af krav om en fossilfri løsning samt den almindelige pris- og lønudvikling.For B-kontrakterne var der en stor variation i prisudviklingen fra kommune til kommune, men med en generel prisstigning på 9 procent. Prisstigningen tilskrives den almindelige pris- og lønudvikling samt, at NT har indført krav om en maksimal busalder på 16 år for at øge kvaliteten af busmateriellet på lokalruterne.NT oplyser, at 5 virksomheder kom med 5 bud på A-kontraktkørslen, mens 17 virksomheder kom med i alt 92 bud på B-Kontraktkørseln.De indkomne tilbud er evalueret ud fra tildelingskriteriet laveste pris i henhold til udbudsvilkårene, og på den baggrund er kontrakterne tildelt entreprenørerne som oplistet nedenfor.