Aktive søfarende er blevet spurgt til råds

CORONA-AFTALE FOR SØFOLK:

Tirsdag 7. april 2020 kl: 11:58

Afløsning hurtigst muligt, når sikre afmønstrings- og hjemrejsemuligheder er tilstede

De berørte ude om bord skal have øget gratis adgang til brug af internet/satellittelefon på grund af den ekstraordinære situation

Sikkerhed og velbefindende i fokus



Kompensation ved 50 procent overskridelse



Aktive søfarende spurgt til råds



Af: Redaktionen Parterne er blevet enige om følgende:Aftalen omfatter ansatte på de respektive parters overenskomster i Danske Rederier på overenskomstområdet DRO1 - også kaldet “stor tonnage.” Det vil sige maskinchefer, maskinmestre, navigatører, cateringofficerer samt menige på dæk og i catering.- Målet har været at finde så fair en løsning som muligt i en for alle parter meget vanskelig situation. For dem, der er ude, er vores første prioritet deres sikkerhed og velbefindende, og det fremgår også tydeligt af aftalens første to punkter, siger formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen og fortsætter:- Det er utroligt vigtigt, at de, der nu er ude og ikke kan komme hjem, har mulighed for let adgang til at kommunikere med familie og pårørende, og det prioriterer vi højt i aftalen.Lars Have Hansen fremhæver, at for alle berørte, hvad enten man er ude eller hjemme, så er der rigtig mange hensyn, der skal balanceres i en aftale, som den indgåede.- Som udgangspunkt anerkender vi, at rederierne står i en kedelig situation, og vi viser med aftalen, at vi er indstillet på at samarbejde i en ekstraordinær situation som den her. Og vi oplever, at rederierne gør, hvad de kan for at håndtere situationen bedst muligt, og at deres primære fokus er de søfarendes sikkerhed både om bord og under rejse til og fra skibene, siger han.Den uden sammenligning største udfordring har været at finde løsninger på de komplekse problemstillinger, der følger med de ændrede - og for nogle stærkt forlængede - ude- og hjemmeperioder.- En gang ude i fremtiden, skal tørn-mønstrene jo tilbage til det normale, og det vil være komplet umuligt, når nogle har optjent enormt meget frihed, og andre er gået i ekstremt stort minus, siger formand for Metal Maritime, Ole Philipsen og tilføjer:- Princippet i aftalen er, at alle bidrager med noget. Dem, der er ude, får økonomisk kompensation, når ude-tiden er overskredet med 50 procent. Dem der er hjemme, kan maksimalt få en næste udetørn med 50 procents overskridelse. Og rederierne kommer til ud over førnævnte kompensation at betale eventuel karantæne-dage forbundet med både ud- og hjemrejse. Her tæller karantænedage udenfor hjemmet som tjenestedage med sædvanlig optjening af frihed og eventuel den særlige kompensation for hjemrejsende.Tillidsrepræsentanter og medlemmer fra både Maskinmestrenes Forening og Metal Martime har været aktivt involveret i både klarlægning af problemstillingerne og afvejning af forskellige løsningsmodeller.- Jeg er helt klar over, at nogle vil være mere utilfredse end andre med aftalen. Vi kan ikke gøre alle tilfredse, men målet har helt entydigt været at gøre flest mulige tilfredse, siger Lars Have Hansen og tilføjer:- Aftalen gælder ene og alene problemstillinger på grund af Corona-krisen, og er ikke noget fripas til generelt at kunne forlænge udmønstringsperioderne. Det vil vi være meget opmærksomme på ikke bliver tilfældet.Forhandlingerne om løsninger af problemstillingerne ved udsatte besætningsskift blev indledt 20. marts og har trukket ud på grund af kompleksiteten.