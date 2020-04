Transportvirksomhed hænger ny tre-akslet på forvognen

Tirsdag 7. april 2020 kl: 10:19

Af: Redaktionen Anhængeren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med kraftige tværvanger og forstærkninger og med kantskinner i bukket profil. PÅ chassiset er der også monteret en Kel-Berg plastværktøjskasse.Bunder er udført i 28 mm hårdttræsplanker, hvor der ovenpå er monteret en 3 mm stålplade.Forrest har anhængeren en nedbygget boltforskydelig trækstang på 1.400 mm, der kan forskydes i seks trin på hver 100 mm. Siderne er fire-delte og er lige som bagsmækken opbygget i aluminium. Både sider og bagsmæk er 1.000 mm høje.



Anhængeren, der har lastsikring med 2 gange 14 surrringsringe, kæpstokkehuller 80 x 50 mm inklusiv 12 kæpstokke, er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser.





Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S har stået for slag og levering af den nye anhænger til Vindelsbæk Transport A/S, der har hjemme i Rødkærsbro sydøst vor Viborg.





