Kranen er klar til at bore brønde

Mandag 6. april 2020 kl: 12:32

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Opbygningen er bagmonteret på et fire-akslet MAN-chassis med tripple bogie.Den monterede kran er en Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD med hydraulisk støttebensudtræk med støttebenene fast nede. Kranen er med to ekstra ventilsektioner, så kranen kan køre med rotor og grab. Den er forsynet med CombiDrive3-radiostyring med LED-display, der viser, hvilke funktioner hvert håndtag betjener.Sawo har monteret eksternt hydraulikanlæg, som bruges til at betjene boreværktøj, som kunden også skal kunne bruge denne opbygning til. På chassiset mellem den bagmonterede kranen og førerhuset er der monteret en ladopbygning.