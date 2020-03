Transportorganisation vil have EU-Kommissionen for EU-Domstolen

Mandag 30. marts 2020 kl: 12:31

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I november 2018 klagede ITD til EU-Kommissionen, fordi organisationen mente, at PostNord Logistics, der er et datterselskab i svensk-danske PostNord fik ulovlig statstøtte i en markedssituation, hvor PostNord var og er i direkte konkurrence med private aktører på transport- og logistikmarkedet.ITD lagde i sin klage vægt på, at statsstøtten til PostNord Logistics i form af eksempelvis kapitalindsprøjtninger på over 70 millioner kroner giver selskabet at dumpe priserne på fragt i forhold til de private transport- og logistikvirksomheder.ITD fremhæver, at kapitalindsprøjtningerne er statsstøtte, da PostNord Logistics har været tabsgivende siden 2013.Siden klagen blev sendt i november 2018, har ITD indsendt flere indlæg til EU-Kommissionen, men EU-Kommissionen har endnu ikke åbnet en formel undersøgelsesprocedure for at kulegrave sagen.ITD forklarer, at en procedureåbning er vigtig, da den er en forudsætning for, at EU-Kommissionen kan vurdere, om støtten til PostNord Logistics er ulovlig og om den skal tilbagebetales.ITD mener, at PostNord Logistics, der har været konsekvent tabsgivende siden 2013, ikke har udsigt til forbedring på trods kapitalindsprøjtningerne fra den danske og svenske stat. Derfor vil et eventuelt tilbagebetalingskrav på mindst 70 millioner kroner betyde, at PostNord Logistics må lukke.ITD opfordrer den danske stat til at lukke PostNord Logistics, inden EU-Domstolen afsiger sin dom.- Vi har lagt massivt pres på EU-Kommissionen i sagen om ulovlig statsstøtte til PostNord Logistics, men hvis det ikke giver det forventede resultat, må vi gå Domstolens vej. Vi vil med sagen have vished for, at statsstøtten til PostNord Logistics ikke bidrager til at udkonkurrere de private vognmænd, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.