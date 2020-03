Formand for transportfond fylder femoghalvfjerds

Torsdag 26. marts 2020 kl: 13:10

Af: Redaktionen Jens Iwer Petersen blev efter afslutningen af cand. merc. studiet fra Handelshøjskolen i København i 1976 ansat i det daværende ”Foreningen af Danske Eksportvognmænd” i Kruså. I det første ansættelsesbrev var titlen ”medhjælper på vort kontor”, men det blev hurtigt til ”fuldmægtig” og efterfølgende ”kontorchef” i 1980.I 1982 blev Jens Iwer Petersen i en alder af 31 år foreningens direktør, hvilket dengang var en uhørt lav alder for en branchedirektør og medførte en del undren i både medlemskreds og omverdenen.Den unge direktør fik hurtigt etableret en række nye medlemsservices, herunder kommercielle tilbud, der kunne styrke medlemmernes konkurrenceevne, så som attraktive forsikringstilbud og rabatordninger ved kørsel på udenlandske betalingsmotorveje. Det store spring blev dog etableringen af FDE Momsservice i 1980’erne, der udviklede sig til Europas største momsservice-bureau og organisationens største aktivitet medarbejdermæssigt.Den kommercielle indtjening muliggjorde en styrket politisk interessevaretagelse, en kraftig udbygning af foreningens medlemsservice og skabte en yderst velkonsolideret forening.Fra en medarbejderstab på 4 medarbejdere ved ansættelsen i 1976 voksede medarbejderstaben til 150 medarbejdere fordelt på 13 nationaliteter ved Jens Iwer Petersens fratræden i 2010.For sin indsats for den danske transportbranche blev Jens Iwer Petersen i 2001 udnævnt til Ridder af Dannebrog.I en alder af 60 år valgte Jens Iwer Petersen efter 34 års ansættelse - heraf 28 år som administrerende direktør - at stoppe hos ITD/FDE i 2010. Der blev taget hul på en ny karriere med bestyrelsesposter i blandt andet DSB og Nordea Liv & Pension samt som næstformand i Tryg’s majoritetsejer TryghedsGruppen/Tryg Fonden.Bestyrelsesarbejdet er igennem årene blevet trappet ned, men Jens Iwer Petersen er fortsat aktiv i blandt andet Sydbanks repræsentantskab og som formand for bankens lokalråd Sønderjylland og i TryghedsGruppens/Tryg Fondens Repræsentantskab.Relationen til transportbranchen er fortsat tæt gennem blandt andet en bestyrelsespost i H.P. Therkelsen A/S og gennem formandsposten i FDE Fonden. En post som Jens Iwer Petersen har bestridt siden stiftelsen for 11 år siden. Da FDE Fonden har en administrationsaftale med ITD, har fødselaren fortsat sin gang i ”ITD Center” i Padborg, som han var med til at bygge i 2005.Privat er Jens Iwer Petersen sammen med sin kone Karen Marie bosat i Sønderborg, hvor de nyder et aktivt liv med diverse ”hyggeklubber” og gode venner. De tre voksne piger og 5 børnebørn er alle bosat i København, så det bliver til mange køreture til både København og sommerhuset i Nordjylland.