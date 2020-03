XT-bilerne skal køre på begge sider af fjorden

Onsdag 25. marts 2020 kl: 10:45

Fakta om Aalborg Kommunes to nye Scania P 450:

Type: P 450 XT B8x2*6 - altså fire-akslede chassiser med fuld luftaffjedring på de to foraksler, én trækaksel samt tvangsstyret bogieaksel bag trækakslen

Førerhus: Lavt placeret CP17L-sikkerhedsførerhus med ergonomiske ind- og udstigningsforhold, mellemlang udførelse med stor rummelighed og hvileudrustning bag fører- og passagersæder, lavt tag af hensyn til arbejde med kranen hen over førerhuset, Premium førerstol med varme- og ventilationssystem, Premium infotainment-system med 4x20 W musikanlæg og integreret navigation, lavt placeret City-rude i passagerdør for bedre udsyn til højre for lastbilen, lavt placeret højresvingskamera samt bakkamera tilkoblet monitor i instrumentpanelet med mere

XT-front: særlig solidt frontparti med fremflyttet stålkofanger, trækøjer med 40 tons trækkapacitet, beskyttelsesgitre foran forlygterne, solid beskyttelsesplade under forreste del af motoren samt ekstra robuste sidespejle med forstærkede spejlhuse

Drivline: 13-liters, seks-cylindret rækkemotor på 450 hk og med et maksimalt drejningsmoment på 2.350 Nm med SCR-system for overholdelse af Euro 6-miljønormen, 14-trins gearkasse med integreret overgear, to krybegear og Opticruise automatiseret gearskiftesystem samt trækaksel med navreduktion, manuel differentialespærre og udveksling på 3,80:1

Opbygning: HMF 2820 K5-kran med fem hydrauliske udskud og dobbelt hydraulikudtag til grab og rotator, HMF TF320 wirehejs med 3-vejs tip samt Rockinger kærretræk og lys, luft og hydraulik ført bagud til tipkærre. Desuden udrustet med sneplovsbeslag og højt placerede spotlys og blitzlysbjælke samt hydraulik og el-forbindelser til saltspreder

Af: Redaktionen Chaufførerne Flemming Simonsen (tv) og Jimmy E. Jensen er godt tilfredse med deres arbejdsplads i og med Aalborg Kommune’s nye Scania’er.Senest er der kommet to nye fire-akslede Scania P 450 XT B8x2*6 entreprenørlastbiler til flåden. Ordren på de to nye lastbiler landede hos Stiholt og samarbejdspartnere efter et EU-udbud, hvor kommunen havde listet en række krav og ønsker til køretøjernes specifikationer og egenskaber. Her var der især lagt vægt på køretøjernes indretning og opbygning, sikkerhedsniveau, komfort, servicemuligheder samt totaløkonomi. Her var Stiholts pakkeløsning med to Scania P 450’ere i kombination med HMF-opbygninger den foretrukne.- I vores entreprenørafdeling står vi for kommunens anlægsprojekter, vedligeholdelse af veje og grønne områder, vinterberedskab mm. Vi råder over en stor og alsidig vogn- og maskinpark med lastbiler, entreprenørmaskiner med mere, siger Bjarne Svane fra Aalborg Kommunes entreprenørenhed.- Når det gælder vores lastbiler, lægger vi især vægt på de helt rigtige specifikationer, sikkerhed for medarbejdere og andre trafikanter samt adgang til hurtig og effektiv service og reparation, fortsætter han.De to nye Scania P 450 er begge opbygget med kran og wirehejs hos HMF i Nørresundby samt kærretræk, så de kan køre med entreprenørenhedens kærrer. Det er baggrunden for valget af 450 hk-motor samt navreduktion på trækakslen, så der er kraftoverskud og robusthed nok til at klare hård entreprenørkørsel med vogntogsvægt på op til 52 ton. De to fire-akslede lastbiler er desuden udrustet med sneplovsbeslag samt forberedt for kørsel med saltspreder.- Når vi investerer i nye lastbiler som disse, skal de være så alsidige som muligt. Vi inddrager både chaufførerne og deres sikkerhedsrepræsentant ved fastlæggelse af krav og ønsker til køretøjerne. På den måde sikrer vi, at medarbejderne får de bedste arbejdsredskaber til at udføre deres mangeartede opgaver med, siger Bjarne Svane og fortsætter:- Vi har i mange år haft et godt samarbejde med Stiholt. Vi har stor glæde af deres tekniske kompetencer, høje serviceniveau og kvalitetsprodukter, hvilket valget af de nye Scania P 450’ere er gode eksempler på.