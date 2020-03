Rederi suspenderer resultatforventningen for 2020

Tirsdag 24. marts 2020 kl: 12:25

Resultatforventning og udbytte suspenderes



Af: Redaktionen DFDS har blandt andet som en konsekvens af rejserestriktionerne ind ti videre suspenderet passagerruterne København-Oslo og Amsterdam-Newcastle. Derudover er passageraktivitet på den Engelske Kanal og i Østersøen reduceret til kun at omfatte nødvendige rejser, men da disse ruter transporterer en overvægt af fragt, fortsætter driften.Passagerfærgeaktiviteterne udgjorde omkring 16 procent af DFDS’ samlede omsætning på 17 milliarder kroner i 2019. Hovedparten, 84 procent, af DFDS’ samlede omsætning udgøres således af fragtaktiviteter, herunder fragtfærgeruter og logistikløsninger.DFDS peger på, at fragtmængderne knyttet til Storbritannien i de første to måneder af 2020 som forudset var lavere end sidste år, idet mængderne i første kvartal 2019 blev øget af lageropbygning i Storbritannien i forbindelse med en forventning om et Brexit i begyndelsen af 2019. Fragtfærgemængderne mellem Europa og Tyrkiet var i de to første måneder af 2020 højere end i 2019, hvilket også var som forventet.DFDS’ resultat for de to første måneder af 2020 var som helhed på niveau med forventningerne.Fragtaktiviteterne har indtil videre fulgt forventningerne, men mængderne er begyndt at falde i takt med, at produktionsanlæg suspenderer driften og efterspørgslen generelt påvirkes af nedlukningerne som følge af corona-situationen. DFDS har sat gang i beredskabsplanlægning på tværs af sit netværk til at afbøde påvirkninger fra ændringer i efterspørgslen og i driften for både færge- og logistikaktiviteter.De øgede restriktioner på intra-europæiske rejser og de generelle nedlukningstiltag har nedsat den finansielle sigtbarhed betydeligt og derfor suspenderes resultatforventningen for 2020. DFDS oplyser, at resultatforventningen vil blive opdateret så snart, det er muligt at vurdere den finansielle påvirkning af Covid-19. Det forudsætter blandt andet bedre sigtbarhed om varigheden af nedlukningerne og efterspørgselsudviklingen efter ophævelsen af nedlukningerne.



I lyset af den nedsatte finansielle sigtbarhed har bestyrelsen besluttet ikke at foreslå udbetaling af et udbytte på generalforsamlingen, der er planlagt til at finde sted i april.





DFDS rapporterer kvartalsresultatet for januar kvartal i år 7. maj.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.