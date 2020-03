Vognmandsorganisation roser chauffører og vognmænd

Tirsdag 24. marts 2020 kl: 10:24

Skaber stabilitet i en usikker tid



Af: Redaktionen DTL peger på, at vognmænd og chauffører over hele landet med deres indsats i deres daglige arbejde bidrager til at holde samfundet kørende. Det fortjener stor anerkendelse, mener DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard.- Helt som forventet har S-Regeringen og myndighederne valgt at forlænge nedlukningen af Danmark. I den givne situation forekommer det helt på sin plads. Men det betyder også, at vognmænd og chauffører skal fortsætte med at virke på de aktuelle vanskelige og specielle vilkår, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Der er tusindvis af vognmænd og chauffører, der hver dag trodser smitterisikoen og fortsætter med at hente og bringe de fornødenheder, som samfundet er så dybt afhængig af. Det er svært at forestille sig, hvilken situation vi som samfund ville være i, hvis også transporterhvervet lukkede ned i disse uger. Sammen med sundhedspersonalet, politiet, butikspersonalet og andre sikrer vognmænd og chauffører, at der ikke føjes panik til alvoren. Det er jeg dybt imponeret over. Og det arbejde opretholdes så vidt muligt i den forlængede nedlukningsperiode.- Vi har medlemmer, som hver dag sikrer, at der kommer fødevarer ind og affald ud. Andre medlemmer kører for apoteker og hospitaler. Der leveres stadig til byggeriet, så der er arbejdspladser, der holdes i live. Jeg synes, der er grund til, at vognmænd og chauffører retter ryggen. Efter en årrække, hvor erhvervet har haft mange dårlige sager med social dumping og plattenslagere, så synes jeg, DTL-medlemmerne og deres chauffører får vist, hvor centralt erhvervet er for driften af vores samfund. Ikke kun i normalsituationen, men så sandelig også i en ekstrem situation, som den vi gennemlever lige nu, understreger Erik Østergaard og fortsætter:- Jeg er i alt fald stolt af at repræsentere de danske vognmænd, som i disse uger ikke bare passer deres forretning, men som sammen med deres medarbejdere hver dag bidrager til at sikre et minimum af stabilitet i en ellers meget usikker tid. Jeg glæder mig derfor også over, at regeringen igen og igen har nævnt transporterhvervet og chaufførenes indsats.