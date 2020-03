Tidligere konservativ minister bliver politisk chef i transportorganisation

Mandag 23. marts 2020 kl: 12:26

Tidligere minister Henriette Kjær (K) bliver politisk chef i transportorganisationen ITD.

Af: Redaktionen - Vejpakke med fair og lige konkurrencevilkår, grøn omstilling af de tunge transporter, vækst på transportområdet og regulering af den øgede digitalisering og automatisering af erhvervet er alle politiske emner, som vi i ITD dagligt beskæftiger os med politisk. Derfor er det også vigtigt, at vi lægger den rigtige kurs i forhold til beslutningstagerne og vores alliancepartnere, samtidig med at vi effektivt får sikret ordentlige rammer til vores medlemmer. Det har været afgørende for vores valg af Henriette Kjær som ny politisk chef, og vi er meget glade for, at Henriette har takket ja til stillingen, siger ITD’s administrerende direktør, Carina Christensen, som blandt andet var konservativ transportminister i en af 00’ernes VK-regeringer.Henriette Kjær kommer direkte fra en stilling som Public Affairs Director i konsulentfirmaet Rud Pedersen, hvor hun har været ansat i knap fire år. Henriette Kjær var medlem af Folketinget i perioden 1994 til 2011 og var i en årrække minister og senere transportordfører.- Vi står over for en række store politiske mærkesager nationalt og internationalt i den kommende tid, som vi vil gå benhårdt efter at få maksimal indflydelse på. Her tænker jeg blandt andet på implementeringen af Vejpakken, når den endeligt falder på plads, hele den grønne dagsorden, vækst i transportbranchen, kommende forhandlinger om infrastruktur, befordringspligt og meget andet. Jeg kender ITD som en yderst kompetent organisation, der altid går foran og arbejder målrettet for at professionalisere transport- og logistiksektoren. Det arbejde skal fortsætte, så vi med fakta og dokumentation kan blive hørt på Christiansborg og i Bruxelles, siger Henriette Kjær i anledning af sit nye arbejde som politisk chef i ITD.Henriette Kjær vil arbejde fra ITD’s kontor i København. Medarbejderne i ITD’s politiske afdeling er fordelt på henholdsvis Padborg, København og Bruxelles. Henriette Kjær tiltræder stillingen 1. maj 2020.