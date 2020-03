Lastbilmægler leverer ny grisetrailer til gård ved Skanderborg

Torsdag 19. marts 2020 kl: 12:40

Fakta om Svejstrup Østergårds nye KA-BA grisetrailer:

Chassis og bærende sidestolper i forzinket stål, opbygning udført i aluminium

Udstyret med tre stk. ni-tons SAF-aksler samt seks stk. singlehjul med 455/40R22.5-lavprofildæk

Tre dæk med skridsikker bund, heraf er de to øverste højdejustérbare, tre + én skillevægge pr. dæk

Hydraulisk hævbart tag (+350 mm) i aluminium til brug under læsning og losning

Stor hydraulisk læsserampe i bagende

Fjernbetjent, separat el-hydraulisk system til betjening af justérbare dæk, læsserampe, tag og jalousilåger

Hydrauliksystem inkl. batterier placeret i separat sideskab under opbygningen

To stk. separate 170 Ah-batterier med ladeanlæg til hydrauliksystem

Alle hydrauliske og elektriske funktioner styres fra én håndholdt fjernbetjening

Elektriske ventiler og mekanisk nødhåndpumpe

18 ventilationsblæsere i venstre side samt tre rækker ventilationsåbninger i den lange del, jalousilåger

Jalousilågerne styres hydraulisk

De øverste dæk låses i transportstilling med trykluftbetjente låse. I transportstilling er der 95 cm afstand mellem dækkene iht. lovkrav ved transport af slagtesvin fra 110 kg, som er typisk for danske slagtesvin

Alt lys, herunder baglygter, rampelys samt indvendigt arbejdslys klares af 15 LED-lamper

Lasteevne op til ca. 210 slagtesvin afhængig af vægt

Totalvægt 36 tons, egenvægt ca. 12,2 ton

Om Lastbilmægleren i Hedensted:

Indehaveren Carsten Lykke har over 50 års brancheerfaring med lastbiler, trailere, kraner og service. Han er oprindeligt udlært lastbilmekaniker hos Brdr. Markussen i Vejle. Efter læretiden arbejdede han nogle år som lastbilmekaniker og senere som værkfører. Han har også i en periode på fire år kørt som lastbilchauffør med forvogn/hænger for UBD I/S

For ca. 23 år siden skiftede han spor for at fokusere på salg. Han har primært beskæftiget sig med salg af nye og brugte DAF-lastbiler samt trailere, kraner og andet transportudstyr. Carsten Lykke etablerede Lastbilmægleren i 2006 med fokus på uafhængig rådgivning omkring opbygning og komplette transportløsninger samt salg af især DAF-lastbiler, KA-BA trailere og -opbygninger til dyretransport samt andet transportrelateret udstyr

Han arbejder også med kommissionssalg af brugte køretøjer, lige som han skaffer brugt specialmateriel fra både Danmark og udlandet til danske kunder

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ud over den nye KA-BA grisetrailer leverede han også en velholdt brugt DAF twinsteer-trækker med ekstra lav skammelhøjde på 1.000 mm som trækkraft til den avancerede grisetrailer.Svejstrup Østergård ligger i Svejstrup omkring syv kilometer vest for Skanderborg. Virksomheden drives af Karl Ole Jokumsen og producerer blandt andet op mod 40.000 slagtesvin årligt. Landbruget har omkring 1.000 hektar, som bruges til korn, frøgræs og raps. Dertil kommer levering af halm til eksempelvis kraft-/varmeproduktion.Aktiviteterne på landbruget skaber et stort transportbehov, og det er her, det vogntog kommer ind i billedet.- Vi kunne selvfølgelig hyre eksterne vognmænd til vores transportopgaver, men vi foretrækker at gøre tingene selv. Vi transporterer kun egne grise og var egentlig på udkig efter en brugt grisetrailer, men vi fandt dog hurtigt ud af, at det brugte materiel, der var på markedet, var for slidt og for dårligt. Derfor besluttede vi os for at investere i en helt ny trailer, siger Karl Ole Jokumsen og fortsætter:- Jeg har hørt meget godt om både KA-BA og Carsten Lykke fra forskellige kolleger i branchen, så derfor valgte vi at lade ham sammensætte en pakkeløsning med en ny KA-BA-trailer i kombination med en velholdt DAF-trækker. Det har vi ikke fortrudt.Den nye tre-akslede KA-BA-trailer er opbygget med tre dæk - de to øverste er højdejustérbare - hævbart tag samt hydraulisk læsserampe bag. Den er opbygget med chassis og sidestolper i forzinket stål, mens resten af opbygningen er udført i aluminium. De hydrauliske funktioner betjenes af et separat el-hydraulisk anlæg på traileren.- Jeg har tidligere kørt med andre typer grisetrailere, og jeg skulle lige vænne mig til den nye. Den har nogle tekniske løsninger, som jeg ikke var vant til, og det gav lidt udfordringer i starten. Dem har vi dog fået løst takket være en hurtig og kompetent indsats fra både KA-BA og Carsten Lykke, så nu kører det efter en snor, siger Karl Ole Jokumsen.Han er i det hele taget rigtig godt tilfreds med samarbejdet med Carsten Lykke om den nye trailer.- Carsten følger godt op på sagerne og har styr på det. Jeg lægger vægt på gode, personlige relationer med mine leverandører, og det har jeg med Carsten, siger Klar Ole Jokumsen.Ud over at køre med den nye KA-BA grisetrailer bruger Karl Ole Jokumsen også DAF-trækkeren til kørsel med blandt andet halm på en åben trailer, der også er leveret af Carsten Lykke, samt kørsel med korn mm. Det giver fleksibilitet i driften at råde over egen transportkapacitet, og DAF’en får dermed rigeligt at se til ud over grisetransporterne.