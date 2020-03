Klimarapport for landtransport har perspektiv og forbehold

VOGNMANDSORGANISATION:

Tirsdag 17. marts 2020 kl: 15:08

Af: Redaktionen Vognmandsorganisationen DTL har været en central del af arbejdet, som har samlet over 40 aktører fra transportsektoren, energisektoren, interesseorganisationer og producenter af materiel. DTL’s formand Martin Danielsen har været den ene af to næstformænd for klimapartnerskabet, og DTLs medarbejdere har været med i forskellige arbejdsgrupper.- Der er kommet et godt og solidt resultat ud af anstrengelserne, og jeg glæder mig blandt andet over, at det gennem en målrettet indsats fra DTL’s side er lykkedes at få vognmandens praktiske virkelighed og konkurrencesituation med i billede, siger Martin Danielsen og fortsætter:- Det er vigtigt, at vi ikke udsteder blanco-checks på vognmændenes vegne, og der kommer ikke nogen klimaløsning, hvis konkurrencevilkårene svækkes ensidigt herhjemme, for så vil de danske vognmænds transportarbejde bare blive overtaget af udenlandske.Klimainitiativerne i rapporten fordeler sig på to hovedområder-









Det andet hovedområde omfatter initiativer, der kræver et samspil mellem lovgivning, transportbranchen og producenter af energi og teknologi. Her er et af de væsentligste initiativer fremme af grønne drivmidler og udvikling af konkurrencedygtige fossilfri eller grønne køretøjer og infrastruktur.





Der er imidlertid også forslag om at give mulighed for større og tungere lastbiler, lempe regler for levering i ydertimer, infrastrukturinvesteringer i veje og meget andet.





Tager højde for konkurrencesituation

- Det er et meget omfattende katalog af virkemidler, der kan give et afgørende bidrag til den nødvendige grønne omstilling af transportsektoren, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard, som også har deltaget i klimapartnerskabet.





- Transportsektorens grønne omstilling kommer ikke af sig selv, og derfor er det vigtigt, at der er et godt samspil, hvor der tages højde for den hårde internationale konkurrencesituation, som transportbranchens befinder sig i, og som betyder, at mange af virkemidlerne forudsætter en økonomisk opbakning fra politisk hold, siger han videre.





Rapporten skal indgå i de politiske forhandlinger om de kommende klimaplaner.





Interesserede kan læse følgende via DTL’s web-side:



Rapporten fra regeringens klimapartnerskab for landtransport - klik her:



Tillæg til rapporten fra regeringens klimapartnerskab for landtransport - klik her:



Kort gennemgang for landtransport - klik her:



Det ene hovedområde består af initiativer, som transportbranchen selv kan sætte i værk - eksempelvis yderligere optimering af logistik, planlægning af transport, optimering af investeringer, digitalisering og træning af chaufførerne i miljørigtig kørsel.Det andet hovedområde omfatter initiativer, der kræver et samspil mellem lovgivning, transportbranchen og producenter af energi og teknologi. Her er et af de væsentligste initiativer fremme af grønne drivmidler og udvikling af konkurrencedygtige fossilfri eller grønne køretøjer og infrastruktur.Der er imidlertid også forslag om at give mulighed for større og tungere lastbiler, lempe regler for levering i ydertimer, infrastrukturinvesteringer i veje og meget andet.- Det er et meget omfattende katalog af virkemidler, der kan give et afgørende bidrag til den nødvendige grønne omstilling af transportsektoren, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard, som også har deltaget i klimapartnerskabet.- Transportsektorens grønne omstilling kommer ikke af sig selv, og derfor er det vigtigt, at der er et godt samspil, hvor der tages højde for den hårde internationale konkurrencesituation, som transportbranchens befinder sig i, og som betyder, at mange af virkemidlerne forudsætter en økonomisk opbakning fra politisk hold, siger han videre.Rapporten skal indgå i de politiske forhandlinger om de kommende klimaplaner.Interesserede kan læse følgende via DTL’s web-side:- klik- klik- klik

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.