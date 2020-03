Persontransportområdet er hårdt ramt med omsætningsfald på mellem 75 og 100 procent

Mandag 16. marts 2020 kl: 14:47

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen S-Regeringen har besluttet at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder på grund af det pres, den aktuelle corona-situation har skabt. Fristen for betaling af B-skat er også udskudt, hvilket især skal hjælpe de selvstændigt erhvervsdrivende.- Det er vigtigt, at der laves en hjælpepakke til de små og mellemstore virksomheder samt de selvstændige, således de kan kompenseres for omsætningstabet, siger Michael Nielsen, der er administrerende direktør hos Dansk PersonTransport.Michael Nielsen hilser forslaget velkommen og peger samtidig på, at Dansk PersonTransport desuden ønsker, at pakken skal være uden skelen til medlemskab af A-kasse.- Uanset hvilken sektor indenfor transportbranchen, som vi kigger mod, bløder de millioner af kroner lige nu. Hvad enten det drejer sig om turistbus-, taxi- eller specialkørslen, så er de ramt. Og de er ramt hårdt og har derfor behov for hurtig hjælp således, at der også er persontransportvognmænd efter, at denne krise er ovre.Michael Nielsen understreger, at situationen er rigtigt alvorlig for små og mellemstore medlemmer.- I skrivende stund står vi i en situation, hvor 100 procent af turistbuskørslen er aflyst. Vi har lavet vores egen research i form af spørgeskemaer, og vores medlemmer i turistbussektoren har rapporteret tilbage til os, at de har oplevet et omsætningstab på mindst 200 millioner kroner. Og det er første halvdel af marts alene, vil jeg gerne understrege. Det forventede tal for april er på nuværende tidspunkt på mindst 250 millioner kroner i tabt omsætning. Taxierne har siden i fredags oplevet en nedgang i omsætningen på 75 procent, og det tal forventes også kun at stige, siger Michael Nielsen.