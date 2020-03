Skandinavisk flyselskab reducerer arbejdsstyrken med 10.000

Søndag 15. marts 2020 kl: 17:56

Af: Redaktionen For at hjælpe sine kunder vil SAS så vidt muligt i løbet af de næste par dage opretholde et vist driftsniveau for at gøre det muligt for rejsende at vende tilbage fra forskellige destinationer.







- Vi vil stå til myndighedernes rådighed for på deres opfordring at kunne bringe strandede borgere hjem eller opretholde samfundskritisk infrastruktur, så længe det er muligt, lyder det fra SAS.







Situationen betyder, at SAS midlertidigt reducerer sin arbejdsstyrke med op til 10.000 ansatte, hvilket svarer til 90 procent af arbejdsstyrken.







De midlertidige reduktioner vil berøre alle dele af SAS og gennemføres i overensstemmelse med national lovgivning i hvert land.







SAS gennemfører disse foranstaltninger for at kunne vende tilbage til normal drift, så snart situationen tillader det.



