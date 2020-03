Fransk lastbilproducent sætter gang i serieproduktion af eldrevne lastbiler

Onsdag 11. marts 2020 kl: 13:26

En enhed særligt til eldrevne lastbiler



Af: Redaktionen Produktionsstarten markerer med Renault Trucks ord “…et afgørende vendepunkt i omstillingen i bymæssig mobilitet”.Blainville-sur-Orne anlægget i Normandiet, der har været i drift siden 1957, er specialiseret i produktion af mellemstore køretøjer og førerhuse.På fabrikken produceres der 240 førerhuse dagligt, mens der samles 72 distributionslastbiler. Fremover vil mandskabet på fabrikken også samle lastbiler, der skal have en elektrisk drivline i stedet for en drivline med dieselmotor.Der er installeret forskellige faciliteter på industriområdet i Blainville-sur-Orne for at producere de el-drevne modeller. Ved siden af ​​lastbil-samlebåndet til distributionsserien ligger den 1.800 m² store Z.E. bygning, der udelukkende anvendes i forbindelse med tekniske processer for el-drevne køretøjer.Bygningen bruges også til at opbevare komponenter, hvor et temperaturstyret område er dedikeret til opbevaring af batterier.