Midttrafik medtager færre passagerer fra onsdag morgen

Tirsdag 10. marts 2020 kl: 19:01

Af: Redaktionen Trængslen skal mindskes i alle busser. Chaufføren må derfor kun medtage det antal passager, der er siddepladser til i bussen. Når bussen er fyldt, bliver dørene lukket og bussen kører forbi de efterfølgende stoppesteder, ind til der er frie siddepladser igen. Trafikselskabet Midttrafik oplyser, at det i selskabets område ikke muligt at indsætte ekstra busser, da alt mandskab og materiel allerede er i brug i myldretiden.Midttrafik opfordrer på det kraftigste kunder, der skal med letbanen i Aarhus, til at vente på et tog med ledige siddepladser, hvis alle sæderne i et letbanetog allerede er fyldt, når det ankommer til perronen.Midttrafiks rejsegaranti er suspenderet på grund af force majeure.Billetter og kort bliver ikke refunderet på grund af force majeure.Alle busoperatører har fået instrukser om, hvordan de bedst muligt får rengjort bussen og kontaktpunkter flere gange om dagen.