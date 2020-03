Rejs så vidt muligt med bus eller tog uden for myldretiden

S-REGERINGEN:

Tirsdag 10. marts 2020 kl: 18:21

Af: Redaktionen Baggrunden for at opfordre til at rejse mere uden for myldretiden er myndighedernes ønske om at inddæmme smittespredningen af COVID 19, samtidig med at borgernes hverdag påvirkes mindst muligt.I myldretiden kan passagerne med den kollektive trafik komme ud for at skulle stå særligt tæt i busser, tog og metro - en situation, hvor risikoen for at blive smittet med eksempelvis corona-virus er større, end på tidspunkter, hvor trængslen er mindre tær.S-Regeringen opfordrer derfor til, at man overvejer, om det er muligt at rejse uden for myldretiden - eksempelvis ved at møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen. Hvis man er syg eller formoder, at man er smittet, opfordres man ligeledes til at tage hensyn til andre ved ikke at rejse med kollektive tranasport, da det netop her er ekstra relevant både at tage særligt hensyn til hinanden, men også at tage enkle forholdsregler.- For rigtig mange mennesker er den kollektive trafik en del af hverdagen, hvor man kan komme ud for at stå eller sidde tæt på andre mennesker. I den aktuelle situation med corona-virussen opfordrer vi derfor de rejsende til at være hensynsfulde over for hinanden, og særligt over for de ældre medrejsende. Vi opfordrer også udbyderne af den kollektive trafik til at informere de rejsende mest muligt og at være opmærksomme på hygiejne og rengøring, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Transportministeriet oplyser, at DSB og Metroselskabet planlægger at indsætte ekstra togmateriel for at fordele trafikken over flere afgange.