Politikere har en fælles vision om et fossilfrit Nordjylland

Mandag 9. marts 2020 kl: 10:40

Får stor betydning både lokalt og regionalt



Strategisk Energiplanlægning i Nordjylland

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen På tværs af kommuner og region har man en fælles vision om, at Nordjylland skal arbejde for hurtigst muligt at blive fossilfri. For at nå målet satte man i 2019 gang i initiativet Strategisk Energiplanlægning i Nordjylland, det såkaldte SEP NORD.- Det er en ambitiøs vision, og vores beregninger viser, at der skal investeres et tocifret milliardbeløb i energianlæg af såvel borgere, virksomheder, kommuner og Regionen, hvis vi skal nå i mål. Men der er også en stor gevinst at hente i form af vækst og arbejdspladser, hvis vi griber det systematisk an. Derfor er det brede samarbejde i SEP NORD afgørende, siger Mogens Gade (V), formand for BRN og borgmester i Jammerbugt kommune.På konferencen, der havde 70 repræsentanter for de nordjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet, blev det blandt andet debatteret, hvordan visionen om et fossilfrit Nordjylland vil påvirke lokal- og regionalpolitikken på andre områder end energi- og forsyningsområdet. Eksempelvis inden for mobilitet, transport og byggeri i takt med øget anvendelse af vedvarende energi samt mere bæredygtige brændstoffer og materialer.- Når vi har sagt, at vi vil det her, så er vi naturligvis opmærksomme på, at det får betydning for valg og fravalg, på mange områder med betydning for Nordjylland. Men vi er sikre på, at de nordjyske borgere og virksomheder bakker op om det langsigtede mål, og så må vi i dialog og samarbejde løse de udfordringer, som nødvendigvis vil komme hen ad vejen, siger Mads Thomsen (V), der er formand for Udvalg for Klima og Miljø i Region Nordjylland.Næste skridt i samarbejdet i regi af SEP NORD er udarbejdelse af et politisk aftaledokument om fremtidens energiplanlægning i Nordjylland. Et dokument som skal godkendes i de nordjyske kommunalbestyrelser samt i Regionsrådet for Nordjylland.De 11 nordjyske kommuner samt Regionen står i fællesskab bag initiativet Strategisk Energiplanlægning i Nordjylland (SEP NORD).Med initiativet arbejder parterne for at gøre fremtidens energisystem til virkelighed i Nordjylland. I perioden 2019-2021 vil de udvikle mål, visioner og pejlemærker for omstillingen til vedvarende energi gennem udarbejdelse af en samlet strategisk energiplan for hele regionen.Interesserede kan læse mere om SEP NORD