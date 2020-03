Vognmand i Brønderslev kører ud med 580 svenske heste og et hejs

Fredag 6. marts 2020 kl: 10:42

Af: Redaktionen Den gang fik Michael Holst i Brønderslev leveret en ny Scania R 580, som har kørt så godt, at Michael Holst for nylig fik leveret endnu en R 580. Dermed har vognmanden fire Scania’er i vognparken, der tæller i alt seks lastbiler og primært bliver brugt til lokal entreprenørkørsel med sten, grus, jord, asfalt, containere med videre.Den nye Scaia R 580 er opbygget med wirehejs hos Sawo i Nørresundby, der også har forberedt bilen til bagmonteret kran. Nordjysk Autolakering har malet bilen, og FL. Buur har bidraget med lidt ekstra luksus i førerhuset ud over det fabriksleverede komfortudstyr fra Scania.Den fire-akslede og fuldt luftaffjedrede lastbil er udrustet med en drivline mølrettet til entreprenørkørsel med en 16,4-liters V8’er på 580 hk, gearkasse med overgear og to krybegear samt Opticruise automatiseret gearskift, tandembagtøj med langs- og tværgående differentialespærrer, og bagerst en styrbar støtteaksel for ekstra lasteevne og manøvreevne under trange forhold.Det er Stiholts lastbilsælger Peter Munkholm, der har stået for handlen fra afdelingen i Aalborg, som har klargjort bilen til levering.