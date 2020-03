Transportfond udvider støtteområder

Tirsdag 3. marts 2020 kl: 14:11

Klima og miljø

Digitalisering og automatisering

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft

Af: Redaktionen Fonden har som formål at støtte innovative projekter, der kan fremme transportbranchens konkurrenceevne. Fristen for indsendelse af ansøgninger er 31. marts 2020.Efter en grundig strategiproces har FDE Fondens bestyrelse foretaget en revision af de hidtidige støtteområder for at kunne sætte fokus på aktuelle områder, hvor fonden kan yde økonomisk støtte til projekter og aktiviteter, der har relation til godstransport- og logistikbranchen.- Med justeringerne ønsker FDE Fonden at bakke op om transport- og logistikbranchens vigtigste udfordringer i disse år og at understøtte projekter og initiativer, der fremmer branchens konkurrenceevne. Vi håber dermed også fortsat at kunne støtte rigtig mange gode og innovative projekter i branchen, så dansk godstransport og logistik fortsat er med helt fremme i Europa, siger FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen.Under støtteområdet ”Forskning og innovation” er der nu konkret nævnt områder som for eksempel:Som et nyt støtteområde er tilføjet ”Fyrtårns- og signaturprojekter”. Her kan fonden på eget initiativ - til gavn for godstransport- og logistikbranchen - sætte gang i og støtte innovative projekter og initiativer, der ligger indenfor fondens støtteområder.Hvad angår ”Vidensspredning og uddannelse” vil støtte til studierejser og studieophold samt praktik- og uddannelsesophold fremover skulle søges af uddannelsesinstitutioner, organisationer med videre til et givent antal studerende.I relation til de øvrige støtteområder ”Færdselssikkerhed”, ”Erhvervets image og historie” samt ”Socialt” er der kun foretaget mindre justeringer.Ansøgningsproceduren kan ses på fondens hjemmeside - fdefonden.dk - hvor fondens støtteområder også er nærmere beskrevet, ligesom der kan hentes information om, hvad fonden tidligere har bevilliget midler til.Fristen for indsendelse af ansøgninger er 31. marts 2020.