Trafikselskab vil gøre kunderne til klimahelte

Mandag 2. marts 2020 kl: 12:25

Af: Redaktionen Som led i klimastrategien lancerer FynBus mandag en kampagne, der har til formål at gøre borgerne opmærksomme på, at bussen er et klimavenligt transportmiddel. FynBus peger på, at den kollektive trafik netop har sin klimastyrke ved, at både bus og tog kan transportere mange mennesker på én gang modsat en personbil, hvor der typisk er plads til fem passagerer. I FynBus’ grønne busser er der - alt afhængig af bustypen - plads til op mod 89 passagerer, hvilket kører bussen langt frem som et betydeligt mere klimavenligt transportvalg end bilen.FynBus udnævner i forbindelse med kampagnen sine kunder til klimahelte, fordi netop de er med til at mindske udledningen af CO2, når de tager bussen, mens de samtidig bidrager til mindre trængsel på vejene.Kampagnens forløb Kampagnen starter i uge 10 og løber over seks uger. FynBus fokuserer i de første uger på at takke de eksisterende kunder for at tage bussen. Dette sker ved flere events, hvor FynBus’ kundeambassadører vil dele bøgetræer ud på en række udvalgte busafgange. Bøgetræet gives som tak for, at kunderne er klimahelte, fordi de tager bussen. Ifølge FN’s klimapanel er mere skov et vigtigt bidrag til at nedsætte CO2-belastningen.I de efterfølgende uger sætter FynBus fokus på at gøre nye kunder opmærksomme på, hvor nemt det er at blive en klimahelt. Kunden skal blot ind i mellem benytte den kollektive trafik. FynBus fremhæver, at selv få gange med bussen hjælper med at mindske Danmarks samlede CO2-udledning.FynBus vægter dog højt, at kunden kun skal tage bussen, når det giver mening for dem, for FynBus er klar over, at det kan være svært at bruge den kollektive trafik, hvis transportmulighederne ikke er der.Budskabet serveres på mange platforme fra digital annoncering på sociale medier, gigantiske ”helteklistermærker” på mange by- og regionalbusser, radiospot, programsponsorater, stoppestedsreklamer, animerede ”heltefilm” og sågar en konkurrence, hvor man som kunde selv kan tjekke. hvor stor en klimahelt man selv er.Med klimakampagnen håber FynBus på, at der kommer endnu flere klimahelte på Fyn og Langeland.







Kampagnen løber til og med uge 15.





Interesserede kan se mere om kampagnen her:



Kampagnen løber til og med uge 15.Interesserede kan se mere om kampagnen

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.