Udenlandsk vognmand og chauffør havde rod i papirerne

Mandag 2. marts 2020 kl: 11:46

Af: Redaktionen Baggrunden for kontrollen var, at den udenlandske lastbil med sættevogn havde ramt en personbil, da lastbilchaufføren var begyndt at bakke på motorvejsfrakørsel 56 ved Ejby.

Medarbejdere fra Tungvognscenter Syd kunne ved kontrollen af chaufførens køre- og hviletid og lastbilens tackograf konstatere, at chaufføren kørte på OUT, der er en betegnelse for kørsel, som ikke er omfattet af køre- og hviletidsreglerne, og hvor chaufføren manuelt skal betjene tacko-grafen. I den aktuelle situation var chaufføren ikke berettiget til at køre på “OUT”, og politiet udskrev derfor en bøde på 3.000 kroner til chaufføren og en bøde på 6.000 kroner til den bulgarske vognmand.





Derudover konstaterede poltiet, at chaufføren kun havde en fotokopi af en bulgarsk udstedt ’Bekræftet kopi’ af godskørselstilladelsen med i bilen i stedet for den ægte ’bekræftet kopi’. Det bulgarske transportfirma sendte en anden lastbil til stedet med en gyldig godskørselstilladelse. Da den anden lastbil ankom til stedet med papirerne til sin kollega, viste det sig at være den originale tilladelse, han havde med og ikke som forventet den bekræftede kopi. Den originale tilladelse skal opbevares hos transportfirmaet og må ikke anvendes under kørsel. Derfor fik det bulgarske transportfirma også en bøde på 5.000 kroner for ikke at medbringe en ægte ’bekræftet kopi’ af godskørselstilladelsen under kørsel.





Det viste sig også, at lastbil nummer to heller ikke havde orden i godskørselstilladelsen, da chaufføren netop havde afleveret sin egen tilladelse til kollegaen. Derfor havde det bulgarske transportfirma pludselig to lastbiler, som ikke kunne køre videre, før tilladelserne kom i orden. Politiet oplyser, at de to lastbiler ført kunne køre lovligt videre onsdagen efter 26. februar.









