44-årig mand havde kokain med i fjernbussen

Torsdag 27. februar 2020 kl: 23:00

Af: Redaktionen To mænd på 44 og 46 år, henholdsvis hollandsk og burundisk statsborger, fik torsdag deres dom ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg.Den 44-årige mand blev anholdt af betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi fredag 25. oktober sidste år, efter at toldere fra Toldstyrelsen under en kontrol ved Frøslev Grænseovergang havde fundet kokain gemt i mandens bagage. Manden var passager i en FlixBus, der kom fra Bruxelles.I forbindelse med efterforskningen af sagen anholdt politiet efterfølgende den 46-årige i København i samarbejde med Københavns Politi.Begge har under sagen nægtet sig skyldige.Den 44-årige modtog dommen, mens den 46-årige ankede på stedet til frifindelse.Begge personer har været varetægtsfængslede siden anholdelsen og er fortsat fængslet efter dommen.