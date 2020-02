Banedanmark får ny anlægsdirektør

Fredag 21. februar 2020 kl: 12:11

Peter Jonasson er ny anlægsdirektør i Banedanmark.

Af: Redaktionen Hakon Iversen, som snart tiltræder stillingen som administrerende direktør i Banedanmark, er glad for, at Peter Jonasson har sagt ja til stillingen.- Banedanmark er nu og de kommende år i gang med en historisk fornyelse og opgradering af den danske jernbane. De store og komplicerede anlægsprojekter og programmer kræver stærk projektledelse, porteføljestyring og tværgående planlægning samt tæt koordinering med især Signalprogrammet. Jeg er glad for, at Peter har sagt ja til denne vigtige opgave, siger Hakon Iversen.Peter Jonasson har indgående kendskab til jernbanen og mangeårig ledelseserfaring fra staten og tidligere som universitetsdirektør.- Jeg glæder mig til at fortsætte det vigtige arbejde med en historisk stor og kompleks fornyelse og udbygning af den danske jernbane. En indsats, der vil levere et solidt bidrag til den grønne omstilling, siger Peter Jonasson.