- FynBus byder el-kørestolsbrugere velkomne i bussen

Fredag 21. februar 2020 kl: 11:50

Ekstra servicetilbud til el-kørestolsbrugere



Hos FynBus har man en formodning om, at mange kørestolsbrugere ikke har været med bussen i flere år, og derfor muligvis ikke er trygge ved tanken om at skulle med bussen igen. Derfor afholder FynBus onsdag 11. marts et arrangement, hvor el-kørestolsbrugere får mulighed for at teste de forskellige typer ramper, der findes i Odenses bybusser i rolige omgivelser, hvor der er masser af tid. Det skal gerne sikre, at kørestolsbrugerne har ro i maven, når de i fremtiden vil med bussen.Påkan man læse mere om arrangementet, krav til deltagelse, og hvordan man tilmelder sig.I nedenstående video viser FynBus, hvordan el-kørestolsbrugere kommer med bussen via el-ramperne, hvor kørestolen skal placeres i bussen, samt hvordan der tjekkes ind- og ud med et rejsekort.