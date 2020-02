Lastbil-koncerns danske selskab opnår højeste certificering inden for teknisk support

Onsdag 19. februar 2020 kl: 21:00

Fra venstre ses Flemming Hansen, Morten Voss og Michael Pedersen.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen For at sikre løbende udvikling og selvstændiggørelse af de lokale helpdesks har Scania’s globale tekniske support (GTS) udarbejdet et internt certificeringssystem, der certificerer de lokale helpdesks ud fra fire niveauer, hvor Niveau 1 er laveste niveau og Niveau 4 er højeste niveau.GTS’ certificering af de lokale tekniske helpdesks er overordnet baseret på flere forskellige evalueringsområder - blandt andet selve organisationen, den tekniske viden, tilgangen til og brugen af tekniske hjælpeværktøjer samt overblik og brug af supportprocesser og -standarder. Derudover er der tilknyttet specifikke evalueringsaspekter til hvert enkelt niveau.For Scania Danmark betyder Niveau 4 certificeringen blandt andet, at den lokale helpdesk får en tættere kontakt til Scania’s GTS og de ingeniører, der arbejder med fejlfinding, adgang til flere avancerede værktøjer samt adgang til og indflydelse på tekniske udviklingsprojekter. Den lokale helpdesk får altså et tættere samarbejde med de globale Scania-specialister, hvilket vil gavne Scania Danmark’s servicenetværk og kunderne.Foruden Danmark er det kun Storbritanniens tekniske helpdesk, som har opnået samme certificeringsniveau. Scania har på globalt plan i alt 200 lokale helpdesks.