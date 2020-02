Politiet anholder 27 personer i narkosmuglersag

Lørdag 15. februar 2020 kl: 20:12

Af: Jesper Christensen

Aktionen fandt blandt andet sted i farvandet ud for det østlige Langeland, hvor besætningsmedlemmer på et fragtskib, der sejlede under bahamansk flag, lossede et parti narkotika til en mindre motorbåd ført af to udenlandske mænd.





Aktionen mod fragtskibet var den del en større, koordineret politiaktion til lands og vands, hvor Københavns Politi samlet fik anholdt 27 personer.





I alt blev tre mænd anholdt på Langeland. Alle tre havde medvirket til indsmuglingen. Nogle timer efter blev fragtskibet bordet syd for Gedser og blev efterfølgende sejlet mod en havn, hvor besætningen kan forvente at anholdt for medvirken til indsmugling.





De anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København med anmodning om lukkede døre.







- Det er en større politiaktion, som kun kan udføres på grund af et godt samarbejde med vores danske og internationale politikolleger. Det er professionelle narkosmuglere, vi har anholdt, og samtidig har vi forhindret, at et stort parti narkotika har ramt det danske marked. Det er vist ikke for meget at sige, at det har været en god dag i dag, siger centerchef for Center for speciel efterforskning, politiinspektør Dannie Rise og fortsætter.







- Der ligger nu en større efterforskning forude, derfor kan sagen sagtens udvikle sig og vi kan desværre ikke gå i flere detaljer på nuværende tidspunkt.





Politiaktionen blev udført i regi af RSIOC-Ø under Københavns Politi.







DR skriver, at fragtskibet er det 178 meter lange og 25 meter bredde fragtskib »Duncan Island«. På vesselfinder.com kunne man lørdag aften se, at skibet i løbet af lørdagen ændrede kurs. Fra at være på vej mod Sct. Petersburg ændrede det kurs ved 14-tiden lørdag eftermiddag for at seje tilbage ad den rute, det havde fulgt tidligere på dagen.









Omkring klokken 19 lørdag aften passerede skibet under Storebæltsbroen.

