Opbygger leverer to af en slags

Tirsdag 11. februar 2020 kl: 16:00

Af: Redaktionen De to nye tre-akslede lastbiler, der har en akselafstand på 4.550 mm, er opbygget med to ens bagmonterede Hiab X-HiPro 232 E-5 CD-kraner.Hiab-kranerne er leveret med sidde-nock, hvorfra kranen og støtteben kan betjenes via den leverede CombiDrive3 radiostyring. Kranerne er udstyret med to ekstra rørføringer og støttebenene fast nede med hydraulisk udtræk til 6,8 meter.Sawo har derudover monteret skørter i begge sider på bilerne.Kranerne er leveret i orange farve efter ønske fra Stentransporten Vissenbjerg ApS.