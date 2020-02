Lastbilerne faldt tilbage

Fredag 7. februar 2020 kl: 13:42

Antallet af nyregistrerede lastbiler de seneste 12 måneder fra februar 2019 til januar 2020 sammenlignet med den tilsvarende forudgående periode. (Grafik: De Danske Bilimportører)



Af: Redaktionen (Tabel: De Danske Bilimportører)- Det er godt at se, at lastbilsalg er kommet på et stabilt højt niveau. Det opadgående udsving vi så i juni 2019 var grundet ikrafttrædelse af ny lovgivning om digital tachograf. Det var således et enkeltstående tilfælde og efter alt at dømme er efterspørgslen efter lastbiler stadig høj - både herhjemme og i resten af Europa. Vi glæder os til at følge udviklingen og ser ingen grund til at lastbilsalget ikke skal fortsætte på samme niveau som hidtil, siger direktør for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.