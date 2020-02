Skandinavisk flyselskab fragtede 1,9 millioner passagerer

Fredag 7. februar 2020 kl: 13:26

Af: Redaktionen Fremgangen blev drevet af en øget efterspørgsel på SAS’ intraskandinaviske, europæiske og indenrigsruter.SAS kan også noterer øget interesse blandt passagererne for at klimakompenserer.Siden SAS åbnede for denne mulighed, har næste 10.000 rejsende benyttet sig af muigheden for at købe biobrændstof til flyene.SAS har i forbindelse med situationen i Kina, hvor et udbrud med corona-virus har skabt frygt for smittespredning, indstillet flyforbindelserne til og fra Shanghai och Beijing frem til 29. februar.