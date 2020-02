Politiet kontrollerede varebiler - og skrev bøder på knap 400.000 kroner

Fredag 7. februar 2020 kl: 12:11

Kørsel med gods over 11 kg uden tilladelse: 7 sager á 35.000 kroner

Kørsel med gods over 11 kg uden varebilschaufføruddannelsesbevis: 6 sager á 4.000 kroner (chaufføren)

Kørsel med gods over 11 kg uden varebilschaufføruddannelsesbevis: 6 sager á 8.000 kroner (arbejdsgiver)

Overtrædelser af udlejningsbekendtgørelsen: 3 sager á 1.000 kroner

Manglende CVR-nr. på varebil: 12 sager á 5.000 kroner

Ikke registreret til firmakørsel: 2 sager á 5.000 kroner

Varebilschaufføruddannelsesbevis ej medbragt: 1 sag á 1.000 kroner

Af: Redaktionen Sidste år blev der er indført nye regler, der betyder, at varebiler er omfattet af godskørselsloven. Derfor skal en del chauffører og vognmænd opfylde flere krav, når de kører med gods. Hvis man tager udgangspunkt i ovennævnte kontrol, må man konstatere, at der er flere chauffører og vognmænd, der mangler at få styr på reglerne - og følge dem.Under kontrollen onsdag og torsdag standsede politiet blandt andet syv varebiler, der uden tilladelse kørte med gods over 11 kilo. Det koster vognmændene en bøde på 35.000 kroner hver. Derudover blev der uddelt flere sigtelser til både chauffører og vognmænd for ikke at have sørge for de rigtige uddannelsesbeviser. Derudover havde en del biler heller ikke cvr-nummer på siden.Kontrollerne, der fandt sted i Aarhus-området, gav følgende resultat:Samlet bødebeløb: 391.000 kroner