Oplevelsen ligger lige under overfladen

CHAUFFØR EFTER ULYKKE:

Torsdag 6. februar 2020 kl: 10:45

Af: Redaktionen Chaufføren i bussen hedder Carl Assenhøj. Han kører stadig bus, men oplevelsen den dag for otte år siden ligger lige under overfladen.







Carl Assenhøj fortæller til Magasinet Bus, at han straks efter at være kommet til sig selv på hospitalet - ja, faktisk allerede under redningsarbejdet - fik god støtte fra redningsfolk, sygeplejersker, vognmanden, kolleger og senere psykologer.











her: Interesserede kan læse hele interviewet med Carl Assenhøj i Magasinet Bus 1 - 2020, som frit kan hentes









