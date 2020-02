Lastbilchauffører fulgte efter deres lastbiler i personbiler

Onsdag 5. februar 2020 kl: 13:58

Af: Redaktionen De to lastbiler - en estisk og lettisk - blev begge rutinemæssigt kontrolleret af Tungvognscenter Nord fra Nordjyllands Politi. Det resulterede i bøder til chaufførerne på bilerne på henholdsvis 105.000 kroner og 106.000 kroner - først og fremmest for overtræder af reglerne for køre- og hviletid.- Bøderne blev tildelt, fordi chaufførerne fulgte efter deres lastbiler i personbil, når de ikke selv kørte lastbilen. Og det betragtes ikke som hviletid, siger lederen af Tungvogncenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen.Han oplyser, at der er betalt depositum for bøderne. Begge chaufførers sager bliver forelagt retten med påstand om frakendelse af førerretten til lastbil.