Bjærgningsbilen er en slags schweizerkniv på hjul

Onsdag 5. februar 2020 kl: 11:55

Forberedt på alt fra starten



Fokus på komfort og fleksibilitet



Af: Redaktionen Idéen bag opbygningen er, at mandskabet på bilen skal være forberedt på det meste, da de aldrig kender næste opgave, inden de tager af sted. Redning Danmarks nye to-akslede Iveco-bjærgningsbil er en ombygget Iveco Eurocargo ML180E28 med en 12-trins automatiseret gearkasse. Bilen er med grill og 13 tons wirespil fra De Groot, så den kan håndtere alt fra personbiler til autocampere og kassevogne. Det fuldt luftaffjedrede bil kan trods sin relativ beskedne størrelse køre med 8 ton på grillen.Dermed kombinerer bjærgningsbilen mellemklassemodellens manøvredygtighed og fleksibilitet med en styrke, der normalt kræver en tungere ladbil. Den kan dermed også komme eksempelvis minibusser til undsætning, uden at det skaber problemer med højdekravene.Redning Danmark har efterfølgende tilføjet udvendige værktøjsskabe til alt det forskellige hjælpeudstyr, som effektiv vejservice kræver.- Når du aldrig kender næste opgave, er det vigtigt at være forberedt på alt hjemmefra, så du ikke risikerer at køre forgæves. Minibjærgeren er trods sin størrelse i stand til at løse de fleste opgaver og er meget hurtigere og mere manøvredygtig end en firehjulstrækker. Den vil kunne håndtere næsten alt fra 20 m til vej, så længe den står på fast grund, siger Per Brandt fra Redning Danmark i Svendborg.- Den nye minibjærger er meget fleksibel og udrustet til at kunne lidt af hvert, så den kan håndtere alt fra personbiler til autocampere, ladbiler og kassevogne. Vi har prioriteret, at det skulle være et allround køretøj, som er manøvredygtigt og nemt kan komme frem, uanset om opgaven er midt i tæt bytrafik eller ude på motorvejen, siger han videre.Førerkabinen på Redning Danmarks nye Iveco-minibjærger byder på god komfort, klimastyring og mange fleksible opbevaringsmuligheder.Eurocargo-modellen egner sig til arbejde i byen, da der er nem adgang i begge sider af førerhuset takket være det lineære instrumentbræt og kompakte motorrum. Det gør, at man nemt kan stige ud og ind i højre såvel som venstre side, alt afhængigt af hvad der er optimalt i situationen.Det nye bjærgningskøretøj er leveret fra Iveco Odense.